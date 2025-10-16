خلف: أهالي بيروت ليسوا مكسر عصا لأحد

Advertisement

تحدث النائب ملحم خلف من مجلس النواب عن ما وصفه بـ"العدوان داخل العاصمة "، مشيرًا إلى أن منطقة البسطة – شارع المأمون كانت قد تعرضت قبل نحو عام لأضرار جسيمة طالت أكثر من 25 عقارًا تضم أكثر من 450 شقة.وأوضح خلف أن إحدى الجمعيات المحلية بادرت بشكل تطوعي إلى ترميم الأبنية المتضررة، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من محافظ بيروت، وبجهود ذاتية ودعم من شركات لبنانية، واستمرت في العمل طوال عشرة أشهر.إلا أنه أشار إلى أن أحد عناصر أوقف فجأة ورش الترميم بحجة وجود مخالفة، رغم أن الجمعية لم ترتكب أي تجاوزات، بل كان الخلل ناتجًا عن أحد الأفراد. وأضاف أن العنصر الأمني تحدث عن ضرورة مراجعة مديرية الآثار لوجود مبنى أثري، ما أدى إلى تجميد أعمال الترميم بالكامل.ولفت خلف إلى أن اتصالات جرت مع قائد الدرك ومحافظ بيروت والمدعي العام الاستئنافي، وتمت الموافقة على استئناف الأشغال، لكن المتطوعين فوجئوا بتسرّب المياه داخل أحد المباني، ما اضطرهم إلى إيقاف العمل مجددًا.وختم خلف مناشدًا رئيس الحكومة ووزير الداخلية أحمد ومحافظ بيروت وجميع الأجهزة المعنية التدخل العاجل لوقف التعسف الإداري، مطالبًا بإعادة السماح للجمعية بمتابعة الترميم حتى يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم، مؤكدًا أن "أهالي بيروت ليسوا مكسر عصا لأحد، ودورنا هو خدمة الناس لا الدخول في أي مبارزات سياسية".