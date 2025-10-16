Advertisement

لبنان

رجي: حريصون على دور الإعلام الحر والإصلاح الدبلوماسي

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:36
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وفدا من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" برئاسة الإعلامي أسعد بشارة. وخلال اللقاء، تم البحث في مجمل القضايا المحلية والإقليمية الراهنة.
واستهل أعضاء الوفد اللقاء بالإشادة بـ"الأداء المميز للوزير رجي"، معتبرين أنه "نقل وزارة الخارجية من مرحلة اتسمت بالظلامية إلى مرحلة من العمل المشرق والفاعل".

بدوره، شكر رجي الوفد الإعلامي، مؤكدا "أهمية الحرية الإعلامية في لبنان ودور الإعلام الحر والمسؤول في عملية التغيير وبناء الوطن".

وردا على أسئلة الحاضرين، أوضح رجي أنه أحال على "الحكومة مشروع قانون إلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين، بعدما وصل النقاش حول هذا الملف إلى طريق مسدودة"، مؤكدا أن "خطوته جاءت انطلاقا من واجبه القانوني والدستوري، بعيدا من أي اعتبار سياسي".

ونفى "أن يكون قد نسق مسبقا مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في شأن هذا الإجراء، وأن قرار إدراجه على جدول أعمال الجلسة قد يكون غير محسوم"، مطمئنا المغتربين إلى أنهم "سيتمكنون من ممارسة حقهم في الاقتراع داخل لبنان في حال تم إلغاء اقتراعهم بصيغتي المقاعد الستة الخاصة وعدم السير بخيار الـ128 نائبا"، مؤكدا "حرصه على ضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الوطنية والسياسية".

وتطرق اللقاء إلى "العلاقات اللبنانيةالسورية، في ضوء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للبنان"، وأكد رجي أن "صفحة جديدة فتحت بين البلدين، في إطار واضح يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأشار إلى أن "لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات مع كل الدول، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شرط احترام سيادته"، لافتا إلى أن "الملفات العالقة مع سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، وإن بوتيرة بطيئة".

وعن التطورات الإقليمية، رأى رجي أن "اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى"، معبرا عن قلقه من "احتمال تصعيد إسرائيلي جديد بعد إقفال هذا الملف".

وفي ما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية "الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل"، فجدد رجي التأكيد أن "موقف لبنان ثابت في رفض أي تفاوض مباشر، على أن يقتصر التواصل على معالجة النقاط الحدودية المختلف عليها، حفاظا على الثوابت الوطنية والسيادية وهذا ما قصده الرئيس عون".

وتحدث رجي عن "الورشة الإصلاحية التي أطلقها في وزارة الخارجية والمغتربين، وتهدف إلى إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية وتعزيز فعالية العمل الديبلوماسي، بما يعيد إلى الوزارة دورها الطبيعي والمحوري في تمثيل لبنان وحماية مصالحه في الخارج". (الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24