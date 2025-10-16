Advertisement

لبنان

​شاهدوا بالصور حجم الأضرار التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة على بلدة بنعفول

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1430301-638962397822490650.jpg
Doc-P-1430301-638962397822490650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تضرّرت منازل وسيارات العديد من المواطنين، جراء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة بنعفول ــ قضاء صيدا.
Advertisement
 
 
وحصل "لبنان 24" على بعض الصور، التي تُوثّق حجم الأضرار في ممتلكات المواطنين، جراء الغارات العنيفة.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إخماد الحرائق التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة
lebanon 24
16/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: انفجار يهزّ حانة في إسبانيا.. شاهدوا حجم الاضرار
lebanon 24
16/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
lebanon 24
16/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشرطة قتلت منفذي عملية راموت بالقدس التي تسببت في إصابة العشرات
lebanon 24
16/10/2025 21:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

قضاء صيدا

لبنان 24

إسرائيل

الغارات

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2025-10-16
14:47 | 2025-10-16
14:42 | 2025-10-16
14:35 | 2025-10-16
14:34 | 2025-10-16
14:29 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24