لبنان

بتوجيه من وزير الزراعة... تسييج شجرة الأرز في محمية كرم شباط لحمايتها

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:59
بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني، قامت مصلحة الزراعة في عكار، بالتعاون مع بلدية القبيات، بتسييج شجرة الأرز المعمّرة في محمية كرم شباط، وذلك لحمايتها من التعديات والحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الفريد.
ودعت وزارة الزراعة وبلدية القبيات  الزوار إلى احترام السياج وعدم تسلّق الشجرة، حفاظاً على هذا الرمز البيئي الذي يجسّد غنى التنوع الطبيعي في عكار ولبنان عموماً.

