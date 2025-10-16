بتوجيه من وزير الزراعة... تسييج شجرة الأرز في محمية كرم شباط لحمايتها

Advertisement

بتوجيه من ، قامت مصلحة الزراعة في ، بالتعاون مع بلدية ، بتسييج شجرة المعمّرة في محمية كرم شباط، وذلك لحمايتها من التعديات والحفاظ على هذا الإرث الطبيعي .ودعت وبلدية القبيات الزوار إلى احترام السياج وعدم تسلّق الشجرة، حفاظاً على هذا الرمز البيئي الذي يجسّد غنى التنوع الطبيعي في عكار ولبنان عموماً.