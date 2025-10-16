غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله

غارات متتالية تستهدف الجنوب pic.twitter.com/R5PaPtf8Nq
— lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2025
غارات عنيفة جدًا تستهدف الجنوب pic.twitter.com/bmSFIY0P44
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2025
أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان pic.twitter.com/gq2cxr1TS4
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2025
فيديو جديد للغارات الإسرائيلية على الجنوب pic.twitter.com/cIjfZInkEC
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2025
المكان المستهدف بين سيناي وأنصار pic.twitter.com/7A4Kpy8uGi
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2025
فيديو للحظة شنّ العدوّ لغارات على الجنوب pic.twitter.com/RCXEqm0OZq
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2025
