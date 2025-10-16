Advertisement

لبنان

غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:05
شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان.
 
 
واستهدف العدوّ بأكثر من 8 غارات، معملاً بين بلدتيّ أنصار وسيناي، لتصنيع الزفت والباطون.


وبحسب المعلومات، فإنّ النيران الكثيفة التي اندلعت بعد الغارات سببها وجود مادة "الكولاس" وخزانات مازوت داخل المصنع المستهدف.
 
 
وفي هذا السياق، قالت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، إنّ الغارات في لبنان استهدفت مصنعا للأسمنت يستخدمه "حزب الله" لتأهيل بنيته التحتية".
 
 
أدرعي
 
 
وقال المتحدث باسم جيش العدوّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان".

وأضاف: "أغارت طائرات حربية على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان، وتم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت بهدف اعادة بناء وإعمار منشآت وبنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية وخاصة خلال عملية سهام الشمال". 

وتابع: "كما تم استهداف هدف تابع لجمعية أخضر بلا حدود".

 
 
وأعلنت وزارة الصحة في بيان، عن إصابة 7 مواطنين بجروح في الغارات الإسرائيليّة وفق التالي:
- جريح في بنعفول - قضاء صيدا
- 6 جرحى في أنصار - قضاء النبطية
 
 
