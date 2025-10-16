22
عبد المسيح: لا إنقاذ للبنان من دون قضاء عادل وخالٍ من الفساد
Lebanon 24
16-10-2025
|
14:53
A-
A+
غرد النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "أكس": "تشرفت اليوم بزيارة قصر العدل في مدينة
طرابلس
، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء محاكم
الاستئناف
، والنيابة العامة الاستئنافية، وقضاة التحقيق، للوقوف على واقع
القضاء
في هذه المرحلة الدقيقة. وشدّدت خلال اللقاء على أنّ أي عملية إصلاح أو إنقاذ لا تكتمل من دون دولة قانون وعدالة تضمن حقوق المواطنين بالتساوي، وبضرورة الضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
كما وأثنيت على الورشة الإيجابية التي يشهدها قصر العدل لتحسين الخدمات للمراجعين، وقطع الطريق أمام سماسرة المعاملات الذين اعتدناهم في الماضي.
واختتمت جولتي بزيارة
نقيب المحامين
سامي الحسن
، حيث ناقشنا أوضاع النقابة التي تتحضر لانتخابات النقيب الشهر المقبل، إضافة إلى مجموعة من القوانين التي أنوي اقتراح تعديلها لتطوير الأنظمة بما يخدم الأمن المجتمعي.
رافقني في الزيارة عضو مكتب "مساحة" للشؤون القانونية، المحامي سليم بولس".
