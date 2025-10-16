عبد المسيح: لا إنقاذ للبنان من دون قضاء عادل وخالٍ من الفساد

Advertisement

غرد النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "تشرفت اليوم بزيارة قصر العدل في مدينة ، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء محاكم ، والنيابة العامة الاستئنافية، وقضاة التحقيق، للوقوف على واقع في هذه المرحلة الدقيقة. وشدّدت خلال اللقاء على أنّ أي عملية إصلاح أو إنقاذ لا تكتمل من دون دولة قانون وعدالة تضمن حقوق المواطنين بالتساوي، وبضرورة الضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.كما وأثنيت على الورشة الإيجابية التي يشهدها قصر العدل لتحسين الخدمات للمراجعين، وقطع الطريق أمام سماسرة المعاملات الذين اعتدناهم في الماضي.واختتمت جولتي بزيارة ، حيث ناقشنا أوضاع النقابة التي تتحضر لانتخابات النقيب الشهر المقبل، إضافة إلى مجموعة من القوانين التي أنوي اقتراح تعديلها لتطوير الأنظمة بما يخدم الأمن المجتمعي.رافقني في الزيارة عضو مكتب "مساحة" للشؤون القانونية، المحامي سليم بولس".