لبنان

شحادة يلتقي رواد التكنولوجيا في "جيتكس دبي"

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:10
إلتقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، يرافقه سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، خلال مشاركته في معرض "جيتكس" في دبي، عدداً من الشخصيات الرائدة في مجال التكنولوجيا.
وعقد اجتماعات عدة أبرزها مع مع شركتي G42 وخزنة،  كذلك مع شركات التكنولوجيا العالمية (Google وMicrosoft)، واجتماع مع مجموعة ميديس (Midis Group)، ومع نائب الرئيس التنفيذي لمعرض جيتكس (GITEX EVP)، واجتماع مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.
