22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شحادة يلتقي رواد التكنولوجيا في "جيتكس دبي"
Lebanon 24
16-10-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلتقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور
كمال شحادة
، يرافقه
سفير لبنان
لدى
دولة الإمارات العربية المتحدة
طارق
منيمنة
، خلال مشاركته في معرض "جيتكس" في دبي، عدداً من الشخصيات الرائدة في مجال التكنولوجيا.
Advertisement
وعقد اجتماعات عدة أبرزها مع مع شركتي G42 وخزنة، كذلك مع شركات التكنولوجيا العالمية (Google وMicrosoft)، واجتماع مع مجموعة ميديس (Midis Group)، ومع
نائب الرئيس
التنفيذي لمعرض جيتكس (GITEX EVP)، واجتماع مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.
مواضيع ذات صلة
شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا
Lebanon 24
شحادة: لبنان قادر على أن يكون مركزاً واعداً للاستثمار في التكنولوجيا
16/10/2025 23:56:36
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
16/10/2025 23:56:36
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة في خلال إطلاق تطبيق "Visit Tripoli": خطوة متقدمة نحو جعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان
Lebanon 24
شحادة في خلال إطلاق تطبيق "Visit Tripoli": خطوة متقدمة نحو جعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان
16/10/2025 23:56:36
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
Lebanon 24
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
16/10/2025 23:56:36
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الذكاء الاصطناعي
الإمارات العربية
العربية المتحدة
دولة الإمارات
نائب الرئيس
وزير الدولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على الجنوب وشمسطار
Lebanon 24
هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على الجنوب وشمسطار
16:36 | 2025-10-16
16/10/2025 04:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تفرج عن 8 موقوفين من السويداء
Lebanon 24
مصر تفرج عن 8 موقوفين من السويداء
16:27 | 2025-10-16
16/10/2025 04:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
Lebanon 24
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
15:36 | 2025-10-16
16/10/2025 03:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من الرئيس عون على غارات الجنوب... هذا ما قاله
Lebanon 24
أوّل تعليق من الرئيس عون على غارات الجنوب... هذا ما قاله
15:17 | 2025-10-16
16/10/2025 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: تسريب صور جوازات الوفد السوري خرق خطير للأعراف الديبلوماسية
Lebanon 24
مطر: تسريب صور جوازات الوفد السوري خرق خطير للأعراف الديبلوماسية
15:14 | 2025-10-16
16/10/2025 03:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
05:16 | 2025-10-16
16/10/2025 05:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:36 | 2025-10-16
هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على الجنوب وشمسطار
16:27 | 2025-10-16
مصر تفرج عن 8 موقوفين من السويداء
15:36 | 2025-10-16
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
15:17 | 2025-10-16
أوّل تعليق من الرئيس عون على غارات الجنوب... هذا ما قاله
15:14 | 2025-10-16
مطر: تسريب صور جوازات الوفد السوري خرق خطير للأعراف الديبلوماسية
15:12 | 2025-10-16
في بيان… "الصحة" تعلن الحصيلة الأولية للإصابات في غارات الجنوب
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 23:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24