شحادة يلتقي رواد التكنولوجيا في "جيتكس دبي"

إلتقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور ، يرافقه لدى طارق ، خلال مشاركته في معرض "جيتكس" في دبي، عدداً من الشخصيات الرائدة في مجال التكنولوجيا.وعقد اجتماعات عدة أبرزها مع مع شركتي G42 وخزنة، كذلك مع شركات التكنولوجيا العالمية (Google وMicrosoft)، واجتماع مع مجموعة ميديس (Midis Group)، ومع التنفيذي لمعرض جيتكس (GITEX EVP)، واجتماع مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.