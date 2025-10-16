22
في بيان… "الصحة" تعلن الحصيلة الأولية للإصابات في غارات الجنوب
Lebanon 24
16-10-2025
|
15:12
A-
A+
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو
الإسرائيلي
على
جنوب لبنان
أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح وفق التالي:
- جريح في بنعفول
قضاء صيدا
- خمسة جرحى في
أنصار
قضاء النبطية
