لبنان

في بيان… "الصحة" تعلن الحصيلة الأولية للإصابات في غارات الجنوب

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:12
Doc-P-1430365-638962497399859497.jpg
Doc-P-1430365-638962497399859497.jpg photos 0
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح وفق التالي:
- جريح في بنعفول قضاء صيدا
- خمسة جرحى في أنصار قضاء النبطية
وزارة الصحة العامة

قضاء النبطية

وزارة الصحة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

قضاء صيدا

إسرائيل

النبطية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24