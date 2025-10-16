Advertisement

لبنان

هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على الجنوب وشمسطار

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:36
Doc-P-1430402-638962547192882726.jpg
Doc-P-1430402-638962547192882726.jpg photos 0
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة الغارات التي شنها العدوّ الإسرائيلي اليوم أدت في حصيلة محدثة إلى التالي:
شهيد في شمسطار - قضاء بعلبك
– جريح في بنعفول - قضاء صيدا
– ستة جرحى في أنصارقضاء النبطية.
 
 
 
