هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على الجنوب وشمسطار

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة التي شنها العدوّ اليوم أدت في حصيلة محدثة إلى التالي:

Advertisement

– في - قضاء

– جريح في بنعفول -

– ستة جرحى في - .