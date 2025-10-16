Advertisement

لبنان

"فضيحة تنورين" هل تمرّ حكوميا من دون مساءلة؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 22:27
A-
A+
Doc-P-1430427-638962755372800617.png
Doc-P-1430427-638962755372800617.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" النهار": لم تحجب عودة الاهتمامات الرسمية والسياسية بالملفات "الكبرى"، ترددات وأصداء وتداعيات "فضيحة" وزارية محققة يتشاطر مسؤوليتها وزيرا الزراعة نزار هاني والصحة العامة ركان ناصر الدين مهما سيقت تبريرات للتخفيف من وطأتها. فأن تأتي النتائج المخبرية أمس كما أعلن وزيرا الزراعة والصناعة كل من جانبه، ومن ثم صدر بيان رسمي مسائي عن وزارة الصحة، أكد سلامة ونظافة "مياه تنورين" و"تبرئتها" من وصمة التلوث بعدما كاد تشهير بها يفضي إلى انهيار وإقفال شركة وطنية تضم مئات العاملين والموظفين، فهو أمر من غير الجائز التسامح بمروره من دون مساءلة في الحدود الدنيا للمساءلة الشفافة إذا أتيح لمعايير الشفافية التي تعلن الحكومة التزامها أن تنفذ. هذه الفضيحة أخذت جانباً غير مسبوق من انشغالات الرأي العام في ظل الخوف البديهي من شبهة التلوث أولاً، وتالياً فتحت ملف إدارة قضايا الرقابة الصحية على كل المنتجات، ولكن الحسم الإيجابي للفحوص المخبرية أعاد فتح ملف آخر هو"الإخفاق الوزاري" في إدارة مسالة تتصل بالصحة العامة كما ينبغي إدارتها بما لا يمكن معه السكوت عن المساءلة. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وهاب عن "تنورين": "بستعمل هذه المياه من سنوات ولم يحصل معي شيء"
lebanon 24
17/10/2025 12:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الورقة الأميركية: من خطوة حكومية إلى فضيحة سياسية
lebanon 24
17/10/2025 12:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
lebanon 24
17/10/2025 12:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل في دولة عربية بسبب "مياه تنورين"
lebanon 24
17/10/2025 12:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

ناصر الدين

نزار هاني

تنورين

التزام

الفضي

دنيا

بريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-10-17
05:42 | 2025-10-17
05:39 | 2025-10-17
05:37 | 2025-10-17
05:34 | 2025-10-17
05:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24