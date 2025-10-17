كرم لكرامي: تسجيل السوريين في المدارس غير مقبول

استنكر النائب قرار وزيرة التربية ريما كرامي بالسماح للسوريين بالتسجيل في المدارس، وكتب على منصة "إكس": "قرار وزيرة التربية الذي سمح للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس غير مفهوم وغير مقبول، بعد كل التطورات التي حدثت في وسوريا، ومُعاكس لمحاولات تشجيع السوريين للعودة الى بلادهم. الاصلاح يكون في كل القرارات، ومصلحة لبنان فوق كل شيء".

Advertisement