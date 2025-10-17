Advertisement

لبنان

كرم لكرامي: تسجيل السوريين في المدارس غير مقبول

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:31
استنكر النائب فادي كرم قرار وزيرة التربية ريما كرامي بالسماح للسوريين بالتسجيل في المدارس، وكتب على منصة "إكس": "قرار وزيرة التربية الذي سمح للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس اللبنانية غير مفهوم وغير مقبول، بعد كل التطورات التي حدثت في لبنان وسوريا، ومُعاكس لمحاولات تشجيع السوريين للعودة الى بلادهم. الاصلاح يكون في كل القرارات، ومصلحة لبنان فوق كل شيء".
