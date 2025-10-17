Advertisement

لبنان

توغل قوة اسرائيلية فجرا عند أطراف يارون.. وهذا ما فعلته

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:25
توغلت فجر اليوم الجمعة قوة من جيش العدو الإسرائيلي باتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون وعمدت إلى نسف أحد الأبنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
