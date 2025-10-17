Advertisement

لبنان

مرشح الكتائب في الكورة

17-10-2025
بدأ العديد من الأحزاب بوضع اللمسات الأخيرة على أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة.
وفي هذا الاطار، اشارت معلومات لـ "لبنان ٢٤" الى أن "حزب الكتائب اللبنانية" قرر ترشيح رجل الأعمال روني ياسمين في قضاء الكورة.
المصدر: لبنان 24
