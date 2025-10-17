26
لبنان
مرشح الكتائب في الكورة
Lebanon 24
17-10-2025
02:45
بدأ العديد من الأحزاب بوضع اللمسات الأخيرة على أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة.
وفي هذا الاطار، اشارت معلومات لـ "
لبنان
٢٤" الى أن "
حزب الكتائب اللبنانية
" قرر ترشيح رجل الأعمال روني ياسمين في
قضاء الكورة
.
