جعجع يلتقي وفوداً رياضية ودينية ويناقش الشؤون البلدية

استقبل " " في معراب وفد بلدية بسكنتا برئاسة أنطوان الهراوي، حيث تم عرض شؤون بلدية وإنمائية بحضور نواب ومسؤولي الحزب في المنطقة.كما استقبل البطلة في السباحة مريان التكلي ووالدها، قبل مشاركتها في أولمبياد السباحة بإسبانيا، بحضور مسؤولي "القوات" وممثلين عن اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية اللبنانية.كما التقى جعجع الأب بشارة إيليا المدبر العام للرهبانية الأنطونية ، والقس مراد السينودوس الإنجيلي في وسوريا، لمناقشة الأوضاع العامة ودور الكنيسة في تعزيز صمود الأهالي. وقدم الأب إيليا مجموعة من مؤلفاته الروحية والفكرية إلى جعجع.