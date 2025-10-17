26
لبنان
جعجع يلتقي وفوداً رياضية ودينية ويناقش الشؤون البلدية
Lebanon 24
17-10-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
في معراب وفد بلدية بسكنتا برئاسة أنطوان الهراوي، حيث تم عرض شؤون بلدية وإنمائية بحضور نواب ومسؤولي الحزب في المنطقة.
كما استقبل
جعجع
البطلة
اللبنانية
في السباحة مريان التكلي ووالدها، قبل مشاركتها في أولمبياد السباحة بإسبانيا، بحضور مسؤولي "القوات" وممثلين عن اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية اللبنانية.
كما التقى جعجع الأب بشارة إيليا المدبر العام للرهبانية الأنطونية
المارونية
، والقس
جورج
مراد
نائب رئيس
السينودوس الإنجيلي في
لبنان
وسوريا، لمناقشة الأوضاع العامة ودور الكنيسة في تعزيز صمود الأهالي. وقدم الأب إيليا مجموعة من مؤلفاته الروحية والفكرية إلى جعجع.
