الضمان الاجتماعي يعدّل تعرفة تنقية الدم لضمان حياة المرضى

- تكلفة جلسة تنقية الدم من الكوليسترول: 83 مليون لكل جلسة.

- بدل أتعاب الطبيب المعالج: مليون و500 ألف ليرة لبنانية لكل جلسة.

- 64 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

- 49 مليار ليرة عن الأعمال الطبية غير المقطوعة (الطبابة).

في إطار سعيه الدائم نحو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم ، أكّد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. ، على أهمية المراجعة الدورية للتعرفات الطبية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن تظل التعرفات منصفة ومتناسبة مع تكلفة الخدمات الطبية الحديثة، مع الحفاظ على حقوق المضمونين ومقدمي الخدمات على حد سواء.وبناءً على دراسة مفصلة أعدتها مديرية ضمان المرض والأمومة، وتحت إشراف مباشر من د. كركي، تم تعديل تعرفة إجراء تنقية من (Apheresis-LDL). الدراسة قورنت خلالها تكلفة العملية بين شركة Benta Trading والوزارة المعنية والطبابة العسكرية في ، ما أتاح تحديد التعرفة الأكثر عدالة وواقعية.وأصدر د. كركي بتاريخ 16/10/2025 المذكرة الإعلامية رقم 815، التي حددت التعرفة الجديدة على النحو التالي:وأشار المدير العام إلى أن هذا التعديل يشمل 13 مريضاً مضموناً فقط، مؤكداً أهميته القصوى على غرار علاج مرضى غسيل الكلى، حيث تتطلب الجلسة كل أسبوعين ولا يمكن التهاون فيها، لأنها تشكل مسألة حياة أو موت للمريض.وفي سياق متصل، وضمن السياسة المالية المتبعة لدفع المستحقات للمستشفيات، أصدر د. كركي بتاريخ 17/10/2025 ثلاث قرارات دفع جديدة، تضمنت ما يلي:وأكد د. كركي أن هذه الإجراءات تعكس التوازن بين ضمان استمرارية المؤسسات الاستشفائية والطبية، من جهة، وضمان حصول المضمونين على أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والعدالة، من جهة أخرى، مع تفادي أي فروقات مالية غير مبررة، بما يعزز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.