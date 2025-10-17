Advertisement

لبنان

الضمان الاجتماعي يعدّل تعرفة تنقية الدم لضمان حياة المرضى

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1430557-638962953455563520.jpeg
Doc-P-1430557-638962953455563520.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار سعيه الدائم نحو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، على أهمية المراجعة الدورية للتعرفات الطبية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن تظل التعرفات منصفة ومتناسبة مع تكلفة الخدمات الطبية الحديثة، مع الحفاظ على حقوق المضمونين ومقدمي الخدمات على حد سواء.
Advertisement

وبناءً على دراسة مفصلة أعدتها مديرية ضمان المرض والأمومة، وتحت إشراف مباشر من د. كركي، تم تعديل تعرفة إجراء تنقية الدم من الكوليسترول (Apheresis-LDL). الدراسة قورنت خلالها تكلفة العملية بين شركة Benta Trading والوزارة المعنية والطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، ما أتاح تحديد التعرفة الأكثر عدالة وواقعية.

وأصدر د. كركي بتاريخ 16/10/2025 المذكرة الإعلامية رقم 815، التي حددت التعرفة الجديدة على النحو التالي:
- تكلفة جلسة تنقية الدم من الكوليسترول: 83 مليون ليرة لبنانية لكل جلسة.
- بدل أتعاب الطبيب المعالج: مليون و500 ألف ليرة لبنانية لكل جلسة.

وأشار المدير العام إلى أن هذا التعديل يشمل 13 مريضاً مضموناً فقط، مؤكداً أهميته القصوى على غرار علاج مرضى غسيل الكلى، حيث تتطلب الجلسة كل أسبوعين ولا يمكن التهاون فيها، لأنها تشكل مسألة حياة أو موت للمريض.

وفي سياق متصل، وضمن السياسة المالية المتبعة لدفع المستحقات للمستشفيات، أصدر د. كركي بتاريخ 17/10/2025 ثلاث قرارات دفع جديدة، تضمنت ما يلي:
- 64 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
- 49 مليار ليرة عن الأعمال الطبية غير المقطوعة (الطبابة).

وأكد د. كركي أن هذه الإجراءات تعكس التوازن بين ضمان استمرارية المؤسسات الاستشفائية والطبية، من جهة، وضمان حصول المضمونين على أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والعدالة، من جهة أخرى، مع تفادي أي فروقات مالية غير مبررة، بما يعزز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.
مواضيع ذات صلة
وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية
lebanon 24
17/10/2025 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: الضمان الاجتماعي يسلك طريق التعافي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
lebanon 24
17/10/2025 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الخدمات الصحية

الجيش اللبناني

المدير العام

ليرة لبنانية

صندوق الوطني

الكوليسترول

محمد كركي

الجراح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-10-17
09:01 | 2025-10-17
08:46 | 2025-10-17
08:44 | 2025-10-17
08:29 | 2025-10-17
08:27 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24