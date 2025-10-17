Advertisement

لبنان

بعد توزيع تسجيلات مصورة تزعم انها تصريحات للرئيس عون.. هذا ما أوضحه مكتب رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:08
حذر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية من لجوء جهات معينة من حين الى آخر إلى توزيع تسجيلات مصورة مدعية انها تصريحات لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تتناول مواضيع مختلفة وأحيانا تروّج لمؤسسات او أصناف تجارية.
وأكد مكتب الاعلام ان لا صحة لمثل هذه التسجيلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تركيبها، محذرا معدي هذه التسجيلات والفيديوهات المزورة ومروجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء.
 
