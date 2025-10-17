بعد توزيع تسجيلات مصورة تزعم انها تصريحات للرئيس عون.. هذا ما أوضحه مكتب رئاسة الجمهورية

Advertisement

حذر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية من لجوء جهات معينة من حين الى آخر إلى توزيع تسجيلات مصورة مدعية انها تصريحات لرئيس الجمهورية تتناول مواضيع مختلفة وأحيانا تروّج لمؤسسات او أصناف تجارية.وأكد مكتب الاعلام ان لا صحة لمثل هذه التسجيلات التي تعتمد على في تركيبها، محذرا معدي هذه التسجيلات والفيديوهات المزورة ومروجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء.