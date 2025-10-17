Advertisement

لبنان

OMT يجدد شراكته مع نادي الحكمة لتعزيز الرياضة الرقمية

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1430569-638962966002400736.png
Doc-P-1430569-638962966002400736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة OMT عن تجديد تعاونها مع نادي الحكمة للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026، خلال لقاء أقيم في فندق Voco في بيروت، بحضور الرئيس الفخري للنادي جهاد بقرادوني ورئيسه راغب حداد، إضافة إلى وفد من إدارة OMT برئاسة جويا معوّض، نائب الرئيس التنفيذي، وناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب فريق وإدارة النادي.
Advertisement

وأكد حداد أن الشراكة مع OMT تتجاوز الرعاية التقليدية، لتشمل مبادرات مالية وخدمات مخصصة لجمهور النادي، ما يعكس دور OMT كشريك استراتيجي يواكب رؤية النادي المستقبلية. وشكر حداد إدارة OMT على دعمها وثقتها المستمرة بالنادي والرياضة اللبنانية، معرباً عن أمله في تحويل الشراكة إلى محطة سنوية ثابتة.

من جهته، هنأ أبو زيد النادي بتشكيلته الجديدة، متمنياً له موسمًا ناجحًا، وأوضح أن الشراكة تهدف إلى دمج العالم الرقمي مع الرياضة، خصوصاً كرة السلة التي تحظى بشعبية كبيرة في لبنان. كما كشف عن تجربة رقمية جديدة سيتم إطلاقها عبر تطبيق OMT Pay، لربط نادي الحكمة بمشجعيه بشكل مباشر.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، حيث قدّم بقرادوني وحداد قميصين موقّعين من لاعبي النادي إلى معوّض وأبو زيد، وتم التقاط صورة جماعية للمناسبة.
مواضيع ذات صلة
النادي الرياضي بيروت يجدد تعاونه مع OMT للسنة الثانية على التوالي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة
lebanon 24
17/10/2025 16:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الحكمة يتأهل لنهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة بفوزه على العربي القطري 98-88 في نصف النهائي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب الرئيس

اللبنانية

المستقبل

من جهته

الرياض

بيروت

الحكمة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-10-17
09:01 | 2025-10-17
08:46 | 2025-10-17
08:44 | 2025-10-17
08:29 | 2025-10-17
08:27 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24