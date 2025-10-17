OMT يجدد شراكته مع نادي الحكمة لتعزيز الرياضة الرقمية

Advertisement

أعلنت شركة OMT عن تجديد تعاونها مع نادي للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026، خلال لقاء أقيم في فندق Voco في ، بحضور الرئيس الفخري للنادي جهاد بقرادوني ورئيسه حداد، إضافة إلى وفد من إدارة OMT برئاسة معوّض، التنفيذي، وناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب فريق وإدارة النادي.وأكد حداد أن الشراكة مع OMT تتجاوز الرعاية التقليدية، لتشمل مبادرات مالية وخدمات مخصصة لجمهور النادي، ما يعكس دور OMT كشريك استراتيجي يواكب رؤية النادي المستقبلية. وشكر حداد إدارة OMT على دعمها وثقتها المستمرة بالنادي والرياضة ، معرباً عن أمله في تحويل الشراكة إلى محطة سنوية ثابتة.، هنأ أبو زيد النادي بتشكيلته الجديدة، متمنياً له موسمًا ناجحًا، وأوضح أن الشراكة تهدف إلى دمج العالم الرقمي مع الرياضة، خصوصاً كرة السلة التي تحظى بشعبية كبيرة في . كما كشف عن تجربة رقمية جديدة سيتم إطلاقها عبر تطبيق OMT Pay، لربط نادي الحكمة بمشجعيه بشكل مباشر.واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، حيث قدّم بقرادوني وحداد قميصين موقّعين من لاعبي النادي إلى معوّض وأبو زيد، وتم التقاط صورة جماعية للمناسبة.