لبنان

سلام في عين التينة بعد بعبدا: جولة تشاورية على خطّ الرئاسات

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:40
وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار جولة تشاورية على خطّ الرئاسات الثلاث.
وكان سلام قد استهلّ نهاره بزيارة قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحث معه في المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

العماد جوزاف عون

عين التينة

قصر بعبدا

الجمهوري

