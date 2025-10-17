Advertisement

لبنان

تشدّد في بلدية بيروت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:45
تفرضُ دوائر بيروت تشدداً في التزام موظفيها  بدوامات العمل بما يتناسب مع القواعد المرعية الإجراء، وذلك لتحسين عمل الشرطة والموظفين وتثبيت الالتزام بالقوانين، وذلك تحت طائلة "الحسم من الراتب".
أيضاً، فإن عدم التزام الموظف أو شرطي البلدية بـ14 يوم عمل شهرياً يعرضه أيضاً لخسارة جزء من راتبه، وهو أمرٌ يُطبق على الجميع من دون استثناء، ما يفرضُ على جميع الموظفين التقيد بالحضور المستمر وعدم الإخلال بالقواعد الوظيفية.
