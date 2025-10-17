Advertisement

لبنان

وزير الزراعة بحث مع النائب أكرم شهيب ورئيسي بلدية الشويفات وكفرمتى هذه الملفات

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1430592-638962994636138288.jpg
Doc-P-1430592-638962994636138288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب أكرم شهيّب، ورئيس بلدية الشويفات خلدة نضال الجردي، ورئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب، والمهندس وسام القاضي، بزيارة وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه بحضور مستشاره سامر الخوند. 
Advertisement

وكان عرض لعددٍ من المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة، ومنها حماية المزارعين ودعمهم بالأدوية الزراعية والشتول. كما جرى التشديد على ضرورة وضع خطة للحد من الحرائق.

كما كان تأكيد على أهمية استصلاح الأراضي غير المنتجة، وإنشاء خزّانات مياه لتحسين إدارة مياه الري، حيث كان هناك العديد من الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد في هذا الأمر.

وفي الاجتماع أيضا، تمّ البحث في أهمية إعطاء بلدية الشويفات حقوقها الماليّة كاملةً، وضمان إشرافها على الأراضي المستحدثة من مطمر "الكوستا برافا"، ما يضمن حقوقها ومعاملة البلدية أُسوةً، بسائر البلدات والمدن التي أُقيمت مطامر على أرضها.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بحث قضايا إنمائية مع 3 نواب ورئيسي بلديتي بيروت ودوما
lebanon 24
17/10/2025 16:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث مع هاني في تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم
lebanon 24
17/10/2025 16:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تكرّم النائب البزري تقديرًا لإسهاماته المستمرة في تعزيز الصحة العامة
lebanon 24
17/10/2025 16:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية
lebanon 24
17/10/2025 16:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الزراعة

وسام القاضي

الديمقراطي

أكرم شهيّب

نزار هاني

أكرم شهيب

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-10-17
09:01 | 2025-10-17
08:46 | 2025-10-17
08:44 | 2025-10-17
08:29 | 2025-10-17
08:27 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24