وزير الزراعة بحث مع النائب أكرم شهيب ورئيسي بلدية الشويفات وكفرمتى هذه الملفات

قام عضو كتلة اللقاء ، النائب ، ورئيس بلدية نضال الجردي، ورئيس بلدية كفرمتى فادي الغريب، والمهندس ، بزيارة في مكتبه بحضور مستشاره سامر الخوند.وكان عرض لعددٍ من المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة، ومنها حماية المزارعين ودعمهم بالأدوية الزراعية والشتول. كما جرى التشديد على ضرورة وضع خطة للحد من الحرائق.كما كان تأكيد على أهمية استصلاح الأراضي غير المنتجة، وإنشاء خزّانات مياه لتحسين إدارة مياه ، حيث كان هناك العديد من الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد في هذا الأمر.وفي الاجتماع أيضا، تمّ البحث في أهمية إعطاء بلدية الشويفات حقوقها الماليّة كاملةً، وضمان إشرافها على الأراضي المستحدثة من مطمر "الكوستا برافا"، ما يضمن حقوقها ومعاملة البلدية أُسوةً، بسائر البلدات والمدن التي أُقيمت مطامر على أرضها.