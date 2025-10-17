Advertisement

لبنان

لسالكي هذا الطريق.. انتبهوا لأشغال الصيانة

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:00
صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يـلي:
"تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة وتأهيل الأوتوستراد السّاحلي الممتد من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون، على المسلكين الشّرقي والغربي.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مساحة محدّدة من الطّريق في مكان الأعمال، وستمتد هذه الأشغال لفترة شهر تقريبًا، وذلك يوميُّا من السّاعة 23:00 لغاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم التّالي، باستثناء يومَي السبت والأحد من كل أسبوع.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور".
