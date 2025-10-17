لسالكي هذا الطريق.. انتبهوا لأشغال الصيانة

Advertisement

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة ما يـلي:"تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة وتأهيل الأوتوستراد السّاحلي الممتد من حتى حاجز ، على المسلكين الشّرقي والغربي.ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مساحة محدّدة من الطّريق في مكان الأعمال، وستمتد هذه الأشغال لفترة شهر تقريبًا، وذلك يوميُّا من السّاعة 23:00 لغاية السّاعة السّادسة من التّالي، باستثناء يومَي السبت والأحد من كل أسبوع.يُرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور".