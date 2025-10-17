Advertisement

لبنان

بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:24
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 17/ 10/ 2025، ما بين الساعة 11.45 والساعة 16.30، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل – الشمال".
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

الشمال

