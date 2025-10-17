Advertisement

لبنان

"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1430607-638963014889105262.jpg
Doc-P-1430607-638963014889105262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار فريق دفاع هانيبال القذافي، اليوم الجمعة، إلى "أن عائلة موسى الصدر تصدر بيانات للتشويش الإعلامي
Advertisement
أضاف فريق الدفاع "أن هانيبال ليس متهمًا ولا شاهدًا في قضية اختفاء موسى الصدر".
ودعا "القضاء اللبناني إلى التحلي بالعدالة والإنصاف".
وبدأت قبل قليل جلسة استجواب هنيبال معمر القذافي، أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، في إطار التحقيقات المستمرة بقضية اختطاف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
 
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب" عن مسؤول قضائي: القضاء اللبناني يأمر بالإفراج عن هانيبعل القذافي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون
lebanon 24
17/10/2025 16:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: طالبنا لبنان بإخلاء سبيل القذافي لتوقيفه بدون تهمة (الحدث)
lebanon 24
17/10/2025 16:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
lebanon 24
17/10/2025 16:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24

هانيبال القذافي

عباس بدر الدين

معمر القذافي

محمد يعقوب

زاهر حمادة

موسى الصدر

الشيخ محمد

بدر الدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-10-17
09:01 | 2025-10-17
08:46 | 2025-10-17
08:44 | 2025-10-17
08:29 | 2025-10-17
08:27 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24