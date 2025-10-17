Advertisement

لبنان

بكفالة 11 مليون دولار... إخلاء سبيل هانيبعل القذافي

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1430627-638963042498781837.jpg
Doc-P-1430627-638963042498781837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "أ ف ب"، أنّه تمّ الإفراج عن هانيبعل القذافي.
Advertisement
 
 
وفي هذا السياق، أفادت "الحدث" عن إخلاء سبيل القذافي بكفالة 11 مليون دولار ومنع سفر.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
lebanon 24
17/10/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: طالبنا لبنان بإخلاء سبيل القذافي لتوقيفه بدون تهمة (الحدث)
lebanon 24
17/10/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
lebanon 24
17/10/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب" عن مسؤول قضائي: القضاء اللبناني يأمر بالإفراج عن هانيبعل القذافي
lebanon 24
17/10/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-10-17
11:45 | 2025-10-17
11:42 | 2025-10-17
11:34 | 2025-10-17
11:23 | 2025-10-17
11:10 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24