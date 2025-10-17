Advertisement

لبنان

بعد إخلاء سبيله... ماذا قالت منسقة الفريق القانوني لهانيبعل القذافي؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1430650-638963076722117168.png
Doc-P-1430650-638963076722117168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت إناس الحراق منسقة الفريق القانوني لهانيبعل القذافي، إنّ "قرار إخلاء السبيل كان متوقّعاً، ولا شكوك في نزاهة العهد الجديد في لبنان، ولكن لم أتوقّع أن تأتي العدالة بالتقسيط وما أعنيه هو الـ11 مليون دولار".
Advertisement
 
 
وأضافت الحراق للـ"أم تي في"، أنّ "القذافي يجب أنّ يخرج من لبنان حرصاً على سلامته، إلا إذا وضعت حوله حراسة مشدّدة لحمايته من أي تصرّفات فرديّة يُمكن أن تلحق به الضّرر".
 
 
وتابعت: "العدالة منقوصة ونحن نريدها كاملة، ونتمنّى أن يُعاد النّظر بقرار الكفالة لأنّ الحرية ليست صفقة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد إخلاء سبيله... ماذا قال رولان خوري؟
lebanon 24
17/10/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
lebanon 24
17/10/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بكفالة 11 مليون دولار... إخلاء سبيل هانيبعل القذافي
lebanon 24
17/10/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: لا علاقة له باختفاء "موسى الصدر" وطالبنا الحكومة اللبنانية إخلاء سبيله (الحدث)
lebanon 24
17/10/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الفريق القانوني

العهد الجديد

العهد ال

القذافي

لبنان

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-10-17
11:45 | 2025-10-17
11:42 | 2025-10-17
11:34 | 2025-10-17
11:23 | 2025-10-17
11:10 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24