بعد إخلاء سبيله... ماذا قالت منسقة الفريق القانوني لهانيبعل القذافي؟

قالت إناس الحراق منسقة لهانيبعل ، إنّ "قرار إخلاء السبيل كان متوقّعاً، ولا شكوك في نزاهة في ، ولكن لم أتوقّع أن تأتي العدالة بالتقسيط وما أعنيه هو الـ11 مليون دولار".

Advertisement

وأضافت الحراق للـ"أم تي في"، أنّ "القذافي يجب أنّ يخرج من لبنان حرصاً على سلامته، إلا إذا وضعت حوله حراسة مشدّدة لحمايته من أي تصرّفات فرديّة يُمكن أن تلحق به الضّرر".

وتابعت: "العدالة منقوصة ونحن نريدها كاملة، ونتمنّى أن يُعاد النّظر بقرار الكفالة لأنّ الحرية ليست صفقة".