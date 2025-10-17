تجمع الشركات اللبنانية والهيئات الاقتصادية ينظم لقاء حوارياً مع وزير الاقتصاد

Advertisement

ينظم تجمع بالشراكة مع لقاءً حوارياً مع وزير الإقتصاد والتجارة البساط حول الكثير من المتعلقة بالإصلاحات وبمسار التعافي والنهوض في ، وحماية المستهلك،ومتطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة وتحسين بيئة وظروف الأعمال والإستثمار، الثالثة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21 تشرين الاول في مقر وجبل لبنان.سيحضر اللقاء عدد كبير اعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية وأصحاب شركات ورجال أعمال. (الوكالة الوطنية)