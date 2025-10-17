Advertisement

لبنان

تجمع الشركات اللبنانية والهيئات الاقتصادية ينظم لقاء حوارياً مع وزير الاقتصاد

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:22
ينظم تجمع الشركات اللبنانية بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية لقاءً حوارياً مع وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط حول الكثير من القضايا المتعلقة بالإصلاحات وبمسار التعافي والنهوض في لبنان، وحماية المستهلك،ومتطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة وتحسين بيئة وظروف الأعمال والإستثمار، الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21 تشرين الاول في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
سيحضر اللقاء عدد كبير اعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية وأصحاب شركات ورجال أعمال. (الوكالة الوطنية)
 
