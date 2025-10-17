لحود يدعو للوحدة والتضامن كأقوى رادع ضد الاعتداءات والفتن الداخلية

Advertisement

رأى الرئيس السابق العماد اميل أن "ليل الجنوب والبقاع تحول أمس الى نهار، بسبب الأسلحة الأميركية الفتاكة التي يستخدمها بشكل شبه يومي، ليذكر ، وخصوصا "الميغانيزيم"، بمدى التزامه بقرار وقف إطلاق النار الذي يخرق يوميا من حوالى 11 شهرا".وشدد لحود، في بيان، على أن "الأسوأ من فعل العدو الإسرائيلي هو ردة فعل البعض في الداخل، وتحديدا من يحمل المسؤولية الى الضحية بدل الجلاد، وهنا ، إذ أن هدف الإسرائيلي اليوم لم يعد عسكريا لأن ما يريده أن يحققه جوا ناله، بينما الخيار البري فشل، فبقي له ما هو بارع فيه، وهو دس السم في الداخل اللبناني".واضاف لحود: "رأينا ما حصل لدول الجوار التي توسلت التطبيع والسلام مع التي ردت بالقصف والتوغل البري، وهذا مثل واضح على أن الإسرائيلي لن يتخلى عن أطماعه في إلا بعد أن يتأكد أنه دمر بشرا وحجرا، والمؤسف جدا أن بعض اللبنانيين يخدمون الإسرائيلي من حيث لا يعرفون".وختم لحود: "ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو التضامن والوحدة اللذين يشكلان الرادع الأقوى لهذه الاعتداءات وهو ما أكده حين قال صراحة إننا لا نستطيع أن نسلح الجيش لمواجهة إسرائيل، بل لمواجهة بعض من في الداخل. فهل نتعظ؟".