شري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لمنع إعادة الإعمار في الجنوب

علق عضو كتلة "التنمية والتحرير"النائب امين شري على الاعتداءات الاخيرة على الجنوب، ان "طبيعة ليست جديدة على الجنوبيين، فالعدو الاسرائيلي يعمل على تثبيت وجوده وقوته من خلال المجازر والاعتداءات المستمرة"، وشدد على ان " وحده هو من اجبر إسرائيل على اجلاء احتلالها عنه وتحاول اليوم ارساء قواعد جديدة فيه، مضيفا اليها المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بحجة انها تساعد في إعادة الاعمار".واعتبر ان "الهدف من استهدافها منع إعادة الاعمار خصوصا في الجهة الحدودية"، داعيا "اللبنانيين ليكونوا يدا واحدة".و راى ان "ما طرحه رئيس الجمهورية هو تسقيط نموذج المفاوضات غير المباشرة التي تمت بموضوع الترسيم البحري لحل إشكالية 13 نقطة بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدا "رفض " " المطلق للسلام او التطبيع مع إسرائيل".واشار الى ان "تقديم الحكومة شكوى الى مجلس الامن بما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية خطوة إيجابية".وشدد على انه "لن يكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، وقال: "نحن منفتحون على نقاش جدي في الاستراتيجية الدفاعية"، سائلا: "هل يمكن نزع عناصر القوة الموجودة لدى لبنان؟"، وقال: "لو لم يكن السلاح عنصر قوة ومصدر قلق لإسرائيل فلماذا استهدفته".واعتبر انه "لا يمكن للجيش اللبناني الوقوف بوجه إسرائيل دون تسليحه"، كاشفا ان "العائق الأساسي لعدم انتشار في جنوب النهر هي إسرائيل"، وقال "لدينا شهران ونصف الشهر لنرى المتغيرات الموجودة بيننا وبين إسرائيل وبعدها نعطي رأينا"، مؤكدا "عدم نزع سلاح "حزب الله".اضاف: " ان حزب الله بفضل شبابه تمكن من ردع الجيش خلال 66 يوما بثباتهم وعزيمتهم. ونحن اللبنانيون يجب ان يكون لدينا كرامة وطنية وسيادية ونرى اين مصلحة بلدنا ويجب التفاهم على وحدة وطنية نعمل على أساسها"، معتبرا ان "تنفيذ خطوة لما تريده سيجعلها تطالب بخطوات أخرى"، كاشفا عن "عقوبات وحصار وعدم وجود هبات لاعادة الاعمار وهذا ما يستوجب مواجهته".تابع: "يجب استعادة ثقة اللبنانيين بالحكومة، فهي منذ 7 اشهر لم تقم بأي شيء للبنانيين سوى طرح موضوع تسليم السلاح". واكد ان "الشعب الذي نزل الى صخرة الروشة ليس بمهزوم. لا يجب على احد ان يتعامل معنا على اننا مهزومين والا لماذا تستعينون بالخارج"، معتبرا ان "الشعب اللبناني المستهدف مستعد لاي حرب مفتوحة اذا شنتها إسرائيل".وعن الانتخابات النيابية، قال: "نحن وحركة امل بدأنا بالعملية ومتمسكون بإجرائها في وقتها المحدد وبالقانون النافذ"، لافتا الى انه "ضد تصويت الاغتراب ويجب ان يأتي الغترب للتصويت في لبنان". (الوكالة الوطنية)