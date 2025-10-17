وفد البنك الدولي يزور لبنان قريباً... جابر: زيارة غير مسبوقة تعكس الثقة بلبنان

Advertisement

شدّد وزير المالية ياسين جابر على "ضرورة دعم الاميركية لموقف بالزام اسرائيل بالتقييد بوقف النار ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان، وقال في اجتماع له في مع مسؤولي في في حضور مساعد الأميركي لشؤون المنطقة وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة:" ان لبنان التزم منذ الإعلان عن وقف اطلاق النار بكامل مندرجات القرار 1701 وبكل الموجبات المطلوبة، وان ينتشر بشكل فعّال، لكن المطلوب هو بتقيّد الجهة الاخرى بوقف النار لأن من نتائج استمرارها أن تعيق عمل الجيش اللبناني وانتشاره في كامل المنطقة بشكل فعّال".أضاف :"أن هذا ليس رأي أو وجهة نظر، انما وثقته قوة الطوارىء الدولية اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب".وكان الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي استكمل لقاءاته مع المعنيين في المؤسستين الدولتين وكذلك مع المديرين التنفيذيين والبارز منها اللقاء الذي حضّر له المدير التنفيذي للمنطقة العربية في البنك الدولي والذي تم في خلاله التداول في الزيارة المقبلة التي يزمع المدراء التنفيذيون للبنك الدولي من مختلف مناطق العالم القيام بها الى لبنان، وهي زيارة لا سابقة لها كونها تعبّر عن الثقة بمستقبل لبنان في ضوء الخطوات التي يخطوها على الصعيد الإصلاحي، كما وتعبّر عن استعداد البنك الدولي للمساعدة في اعادة الاعمار وتفعيل المشاريع التي يتولى تمويلها، ولتنفيذ مشاريع مستقبلية.وستكون لوفد المديرين التنفيذيين والذي سيتولى الوزير جابر التحضير لزيارتهم بصفته الحاكم المركزي للبنك من الجهة ، لقاءات مع الرؤساء الثلاثة كما ستكون لهم جولات ميدانية على المناطق التي ينفذ البنك الدولي مشاريع فيها ويمولها جنوباً وبقاعاً وفي أكثر من منطقة. (الوكالة الوطنية)