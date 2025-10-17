Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الداخلية

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:20
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب قبلان قبلان، يرافقه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وجرى البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تهم المواطنين.
كما التقى الوزير الحجار سفير المملكة المغربية محمد أكرين، وتم عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وبحث أيضا مع سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل - شتيلفريد في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، والدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكذلك، استقبل الوزير الحجار الوزير السابق نبيل دو فريج.

كما التقى رئيس "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" البروفيسور إيلي عوض ونائبه الدكتور محمد سلمو، وتناول البحث الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز الرقابة في هذا المجال.

والتقى قائمقام جبيل نتالي مرعي، وتم التداول في شؤون إدارية وإنمائية متعلقة بالقضاء. (الوكالة الوطنية)
