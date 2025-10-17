سلسلة لقاءات لوزير الداخلية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، النائب قبلان قبلان، يرافقه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وجرى البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تهم المواطنين.كما التقى الوزير الحجار سفير المغربية محمد أكرين، وتم عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وبحث أيضا مع سفير ألمانيا كورت شتوكل - شتيلفريد في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، والدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى .وكذلك، استقبل الوزير الحجار الوزير السابق نبيل دو فريج.كما التقى رئيس "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" البروفيسور إيلي عوض ونائبه الدكتور محمد سلمو، وتناول البحث الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز الرقابة في هذا المجال.والتقى قائمقام جبيل نتالي مرعي، وتم التداول في شؤون إدارية وإنمائية متعلقة بالقضاء. (الوكالة الوطنية)