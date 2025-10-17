إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى

أفادت مندوبة " "، عن إقفال قسم العناية الفائقة في مستشفى اللبنانيّ - الفرنسيّ في .

وقيل إنّ القرار اتُّخِذَ بالإقفال حتّى يوم الإثنين المقبل، لإجراء عمليّات تعقيم، بعد انتشار بكتيريا "Acinetobacter" المُعديّة داخل القسم.

وفي اتّصال أجراه " 24" بأحد الاطباء المسؤولين في المستشفى، أفاد أنّ "قرار الإقفال لثلاثة أيّام هو إجراء روتينيّ تقوم به المستشفى كلّ سنة".