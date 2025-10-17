Advertisement

لبنان

إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:18
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إقفال قسم العناية الفائقة في مستشفى اللبنانيّ - الفرنسيّ في زحلة.
وقيل إنّ القرار اتُّخِذَ بالإقفال حتّى يوم الإثنين المقبل، لإجراء عمليّات تعقيم، بعد انتشار بكتيريا "Acinetobacter" المُعديّة داخل القسم.
 
 
وفي اتّصال أجراه "لبنان 24" بأحد الاطباء المسؤولين في المستشفى، أفاد أنّ "قرار الإقفال لثلاثة أيّام هو إجراء روتينيّ تقوم به المستشفى كلّ سنة".
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
