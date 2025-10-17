Advertisement

لبنان

تفجيرات للجيش في عيناتا وعيترون لإزالة مخلفات الحرب

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:36
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 17/10/2025، بين الساعة 17.15 والساعة 19.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل عيناتا – مرجعيون وعيترون - بنت جبيل".
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

بنت جبيل

إسرائيل

مرجعيون

عيترون

