تفجيرات للجيش في عيناتا وعيترون لإزالة مخلفات الحرب

صدر عن ـــ البيان الآتي: "بتاريخ 17/10/2025، بين الساعة 17.15 والساعة 19.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في حقل عيناتا – وعيترون - ".

