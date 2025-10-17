Advertisement

لبنان

من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد

Lebanon 24
17-10-2025 | 11:23
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:


ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطّريق الممتدّ من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية (مستديرة الصّيّاد)، وذلك يَومَي السّبت والأحد في 18 و19 -10-2025 اعتبارًا من السّاعة 6.00 صباحًا ولحين الانتهاء.
سيتمّ، خلال الأوقات المذكورة أعلاه، تضييق الطّريق تدريجيًّا وتحويل السّير إلى مسرب واحد في مكان تنفيذ الأشغال، أو تحويل السّير كلّيًّا في بعض الأوقات وعند اللّزوم إلى الطّرقات الداخليّة المجاورة.


يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
