Advertisement

لبنان

بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب

Lebanon 24
17-10-2025 | 11:42
A-
A+
Doc-P-1430723-638963235041093828.jfif
Doc-P-1430723-638963235041093828.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ فريق إزالة التعديات التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبإشرافها المباشر، تنفيذ أعمال إزالة تجمعٍ من خيم النازحين السوريين المقامة بشكل مخالف ضمن منطقة الصرفند، وذلك لكونها ضمن التراجع المفروض عن حرم قناة ري القاسمية وتشكل تعدّياً واضحاً على الأملاك العامة النهرية.
Advertisement
 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، والأنظمة المرعية الإجراء التي تحظر إشغال الأملاك العامة المائية دون ترخيص، وبهدف حماية منشآت الري وضمان سلامة المجرى العام واستمرارية المرافق العامة التابعة للمصلحة.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترصد تعديًا خطيرًا في برالياس
lebanon 24
17/10/2025 21:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش تفقد جنوب الليطاني وتنسيق مع "اليونيفيل"
lebanon 24
17/10/2025 21:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اي هدف لابقاء " حزب الله" مقاتليه جنوب الليطاني؟
lebanon 24
17/10/2025 21:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح "حزب الله" في جنوب الليطاني خلال 3 أشهر
lebanon 24
17/10/2025 21:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون حماية البيئة

نهر الليطاني

قانون المياه

قانون حماية

النازحين

القاسمية

الصرفند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-10-17
14:38 | 2025-10-17
14:15 | 2025-10-17
14:14 | 2025-10-17
13:53 | 2025-10-17
13:52 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24