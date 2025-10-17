بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب

بدأ فريق إزالة التعديات التابع للمصلحة الوطنية لنهر ، وبإشرافها المباشر، تنفيذ أعمال إزالة تجمعٍ من خيم السوريين المقامة بشكل مخالف ضمن منطقة ، وذلك لكونها ضمن التراجع المفروض عن حرم قناة ري وتشكل تعدّياً واضحاً على الأملاك العامة النهرية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، والأنظمة المرعية الإجراء التي تحظر إشغال الأملاك العامة المائية دون ترخيص، وبهدف حماية منشآت وضمان سلامة المجرى العام واستمرارية المرافق العامة التابعة للمصلحة.