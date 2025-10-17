بعد إخلاء سبيل القذافي.. أول تعليق من عائلة الإمام الصدر

أصدرت عائلة الإمام المغيب السيّد ، اليوم الجمعة، بياناً علقت فيه على قرار المحقق العدلي في قضية تغييب وأخويه الشيخ والصحافي السيد القاضي زاهر ، والذي قضى بإخلاء سبيل هانيبال لقاء كفالة مالية.

وذكرت العائلة أنها كانت قد ادعت سابقاً على القذافي بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد، مشيرة إلى أنها كانت رفضاً أيضاً إخلاء سبيله لأنه لا شيء تغيّر في معطيات الإدعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.





وأكدت العائلة أنها "لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء السبيل، الذي تفاجأت به العائلة خصوصاً مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضية"، وأضافت: "إنّ ما نقلته بعض عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأنّ التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات تنفيذًا لمذكرة ، ينفي مجددًا كلَّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي".