24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد إخلاء سبيل القذافي.. أول تعليق من عائلة الإمام الصدر
Lebanon 24
17-10-2025
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت عائلة الإمام المغيب السيّد
موسى الصدر
، اليوم الجمعة، بياناً علقت فيه على قرار المحقق العدلي في قضية تغييب
الصدر
وأخويه الشيخ
محمد يعقوب
والصحافي السيد
عباس بدر الدين
القاضي زاهر
حمادة
، والذي قضى بإخلاء سبيل هانيبال
القذافي
لقاء كفالة مالية.
Advertisement
وذكرت العائلة أنها كانت قد ادعت سابقاً على القذافي بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد، مشيرة إلى أنها كانت رفضاً أيضاً إخلاء سبيله لأنه لا شيء تغيّر
في معطيات الإدعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.
وأكدت العائلة أنها "لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء السبيل، الذي تفاجأت به العائلة خصوصاً مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضية"، وأضافت: "إنّ ما نقلته بعض
وسائل الإعلام
عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأنّ التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات
الليبية
تنفيذًا لمذكرة
الإنتربول
، ينفي مجددًا كلَّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي".
واستكملت: "إنّ توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني. إنّ قضيتنا الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه، وكل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرًا على حياتهم، وهي لصالح الخصوم وليست لصالحنا مطلقاً".
مواضيع ذات صلة
وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
Lebanon 24
وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
17/10/2025 21:52:35
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
17/10/2025 21:52:35
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بكفالة 11 مليون دولار... إخلاء سبيل هانيبعل القذافي
Lebanon 24
بكفالة 11 مليون دولار... إخلاء سبيل هانيبعل القذافي
17/10/2025 21:52:35
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الإمام الصدر: لن نتراجع عن قضيتنا المحقّة
Lebanon 24
عائلة الإمام الصدر: لن نتراجع عن قضيتنا المحقّة
17/10/2025 21:52:35
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس بدر الدين
وسائل الإعلام
محمد يعقوب
موسى الصدر
الشيخ محمد
السيد عباس
بدر الدين
الإنتربول
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:38 | 2025-10-17
17/10/2025 02:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
Lebanon 24
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
14:15 | 2025-10-17
17/10/2025 02:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
Lebanon 24
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
14:14 | 2025-10-17
17/10/2025 02:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
Lebanon 24
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
13:53 | 2025-10-17
17/10/2025 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2025-10-17
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:38 | 2025-10-17
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:15 | 2025-10-17
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
14:14 | 2025-10-17
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
13:53 | 2025-10-17
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
13:52 | 2025-10-17
أبي رميا: منتخب الناشئات فخر الوطن
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 21:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24