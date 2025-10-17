جنبلاط تلقى رسالة بشأن "السجناء في لبنان".. هذا ما جاء فيها

أعلنت مفوضية الإعلام في في بيان، أن "الرئيس السابق للحزب تلقى رسالة من تجمع سجناء ، نقل إليه من خلالها مأساة السجون في لبنان، ودعاه، انطلاقاً من انحيازه الدائم إلى المظلوم ونصرته للقضايا العادلة، إلى دعم الإجراءات التي يطالبون بها، ومن ضمنها تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام، تقليص مدة السنة السجنية لستة أشهر لمرة واحدة، تخلية سبيل كل موقوف مضى على توقيفه 10 سنوات بلا محاكمة، وإقرار إلزامية دعم الأحكام لكل الملفات".

Advertisement



ونقلت المفوضية عن التجمع "إيمانه بدور وليد في تصحيح بوصلة الدولة عند أي إنحراف".





وجددت دعوتها إلى " وجميع المعنيين للإسراع في رفع الظلم عن مئات السجناء اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين أمضوا في السجون سنوات طويلة من دون محاكمة، وبعضهم اعتقل لأسباب سياسية بحتة"، مؤكدة أن "هذا الملف إنساني، في الدرجة الأولى، مما يفرض إبعاده عن التجاذبات والفئويات السياسية".