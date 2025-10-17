Advertisement

لبنان

جنبلاط تلقى رسالة بشأن "السجناء في لبنان".. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
17-10-2025 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1430758-638963280738354368.jpeg
Doc-P-1430758-638963280738354368.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن "الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط تلقى رسالة من تجمع سجناء لبنان، نقل إليه من خلالها مأساة السجون في لبنان، ودعاه، انطلاقاً من انحيازه الدائم إلى المظلوم ونصرته للقضايا العادلة، إلى دعم الإجراءات التي يطالبون بها، ومن ضمنها تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام، تقليص مدة السنة السجنية لستة أشهر لمرة واحدة، تخلية سبيل كل موقوف مضى على توقيفه 10 سنوات بلا محاكمة، وإقرار إلزامية دعم الأحكام لكل الملفات".
Advertisement
 
 
ونقلت المفوضية عن التجمع "إيمانه بدور وليد جنبلاط في تصحيح بوصلة الدولة عند أي إنحراف".


وجددت دعوتها إلى "وزارة العدل اللبنانية وجميع المعنيين للإسراع في رفع الظلم عن مئات السجناء اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين أمضوا في السجون سنوات طويلة من دون محاكمة، وبعضهم اعتقل لأسباب سياسية بحتة"، مؤكدة أن "هذا الملف إنساني، في الدرجة الأولى، مما يفرض إبعاده عن التجاذبات والفئويات السياسية".


وأشارت إلى أن "الإفراج عن الموقوفين السوريين يشكل مدخلاً لطي صفحة الماضي الأليم، وبداية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا وضبطها، تمهيدا لإنشاء علاقات طبيعية بين بيروت ودمشق".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط تلقى رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين
lebanon 24
17/10/2025 21:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
lebanon 24
17/10/2025 21:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من أمين عام "حزب الله" إلى جرحى تفجيرات "البيجر"... ماذا جاء فيها؟
lebanon 24
17/10/2025 21:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس يوجّه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي... هذا ما جاء فيها
lebanon 24
17/10/2025 21:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي

وزارة العدل

الاشتراكي

اللبنانية

جنبلاط

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-10-17
14:38 | 2025-10-17
14:15 | 2025-10-17
14:14 | 2025-10-17
13:53 | 2025-10-17
13:52 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24