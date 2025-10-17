Advertisement

لبنان

ضاهر: "لا" كبيرة لحرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع لـ128 نائباً

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:23
نشر النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "لا كبيرة لحرمان اللبنانيّين المغتربين من أبسط حقّهم في الاقتراع لـ 128 نائباً في دول الانتشار، فهم لا يختلفون بأيّ من حقوقهم عن اللبنانيّين المقيمين، والعلاقة معهم لا تُقاس بحجم التحويلات الماليّة بل بحجم الانتماء الى الوطن".
وأضاف: "أجدّد مطالبتي لرئاسة المجلس النيابي، بعيداً عن التحدّي والشعبويّة، بطرح القانون على الهيئة العامة للتصويت على تعديله".
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24