"الصحة" استنكرت الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية: ما حصل مرفوض

استنكرت بأشدّ العبارات الاعتداء الذي تعرّض له الطاقم الطبي والتمريضي في ، من قبل أحد المواطنين، مؤكدة أن "ما حصل مرفوض ومدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية".

Advertisement



وذكرت الوزارة أن "هذا الاعتداء على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها، يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، ويؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين".





ووفقاً للبيان، فقد تابع العامة، راكان الحادثة حيث أجرى اتصالاً مباشراً بمدير الحكومي للاطلاع على تفاصيل الاعتداء وتأمين الحماية اللازمة للمستشفى.

كذلك، تواصل ناصر الدين مع الطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، مستنكراً بشدة ما حصل ومؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهما ودعمهما المطلق لهما ولجميع الطواقم الصحية.