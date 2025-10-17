Advertisement

لبنان

"الصحة" استنكرت الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية: ما حصل مرفوض

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:48
استنكرت وزارة الصحة العامة بأشدّ العبارات الاعتداء الذي تعرّض له الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية الحكومي، من قبل أحد المواطنين، مؤكدة أن "ما حصل مرفوض ومدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية".
وذكرت الوزارة أن "هذا الاعتداء على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها، يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، ويؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين".


ووفقاً للبيان، فقد تابع وزير الصحة العامة، راكان ناصر الدين الحادثة حيث أجرى اتصالاً مباشراً بمدير مستشفى سير الضنية الحكومي للاطلاع على تفاصيل الاعتداء وتأمين الحماية اللازمة للمستشفى.
 
 
كذلك، تواصل ناصر الدين مع الطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، مستنكراً بشدة ما حصل ومؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهما ودعمهما المطلق لهما ولجميع الطواقم الصحية.


وطالبت الوزارة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـ"التحرك الفوري والسريع لتعقّب المعتدي وتوقيفه، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة الطواقم الصحية وتعرّض حياة المرضى للخطر".
