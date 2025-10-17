عن "حزب الله" وبري وإسرائيل.. ماذا قال الجميل؟

قال "الكتائب " النائب سامي الجميل إن " موافق على عدم وجود سلاح في ، ما يعني أنه نسف مفهوم ".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، الجمعة، تحدث الجميل عن "استحالة الاتجاه من حالة الحرب إلى السلام دفعة واحدة"، مؤكداً ضرورة اعتماد مراحل.

وشدّد الجميل على أنه ما من صراعٍ أبدي، وقال: "على الهدف أن يكون السلام وضمن شروط تحصيل الحقوق".



كذلك، أشار الجميل إلى أنّ يقع بين سيف الوحدة الشيعية وسيف الحفاظ على قدرته في التعاطي مع المجتمع الدوليّ، معتبراً أن سيصل إلى مكان يحسم فيه موقفه.





وأضاف: "بري لا ينتمي لولاية الفقيه وأيديلوجيته ليست دينية ولا يأخذ أوامر من لذلك نفرّق بينه وبين الحزب".





وإذ أعرب الجميل عن تأييده التفاوض المباشر مع وسوريا لتأمين استقرار وحمياته وازدهاره، أوضح أنّ التطبيع يأتي بعد السلام أي ليس السلام بحد ذاته.





وشدّد الجميل على أنَّ موقفه مرتبط بمصلحة لبنان، معتبراً أنّ المصلحة تقتضي بأن يعيش حالة استقرار من دون أي اعتداء عليه.





وفي ما خصّ الانتخابات النيابية عام 2026، فأكّد الجميل أنّ "هدف الكتائب إشراك الاغتراب في مستقبل البلاد وليس بهدف سياسيّ يكمن بخرق نواب الحزب"، داعياً اللبنانيين إلى "مساندة حزب الكتائب مالياً".



وطالب الجميّل بضمانات حكومية لمضي المغتربين بعملية التسحيل للانتخابات النيابية أي كمشروع قانون ينص على تاريخ لمناقشة القانون الانتخابيّ.





كذلك، أعلن الجميل أنّه يتواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام للعمل على إرسال مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابيّ وإعطاء الحق للمغتربين بالتوصيت للـ128 نائباً.