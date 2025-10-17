Advertisement

لبنان

آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:38
برزت مؤخراً أنباء تفيد بأن حُكم البراءة بحق الفنان فضل شاكر "بات قريباً"، وأن التحقيقات شارفت على نهايتها للتوجه نحو صدور الأحكام المطلوبة.
معلومات "لبنان24" قالت في المُقابل، إنّه من المُبكر الحديث عن أيّ قرار قضائيّ قريب بشأن قضية الفنان شاكر، مشيرة إلى أنه "لا تبدلات جديدة في القضية يمكن الحديث أو التوقف عندها".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

لبنان24

خاص "لبنان 24"

