لبنان
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-10-2025
|
14:38
برزت مؤخراً أنباء تفيد بأن حُكم البراءة بحق الفنان
فضل شاكر
"بات قريباً"، وأن التحقيقات شارفت على نهايتها للتوجه نحو صدور الأحكام المطلوبة.
معلومات
"
لبنان24
"
قالت في المُقابل، إنّه من المُبكر الحديث عن أيّ قرار قضائيّ قريب بشأن قضية الفنان شاكر، مشيرة إلى أنه "لا تبدلات جديدة في القضية يمكن الحديث أو التوقف عندها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
