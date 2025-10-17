بالفيديو.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه في الجنوب

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي قضى على أحد عناصر في غارة جوية ودمر مبنى عسكريًا للحزب في برًّا".





تابع: "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة في جنوب وقضت على أحد عناصر حزب الله والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان".











ختم: "سيواصل الجيش الإسرائلي العمل لإزالة كل تهديد على ".



خلال عملية ليلية دمرت قوات الجيش الإسرائيلي مبنى عسكريًا تابع لحزب الله في منطقة قرية يارون والذي شكل تهديدًا على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة