بالفيديو.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه في الجنوب

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله في غارة جوية ودمر مبنى عسكريًا للحزب الإرهابي في جنوب لبنان برًّا
🔸هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم في جنوب لبنان وقضت على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية… pic.twitter.com/Uk1AZ0yBAY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله في غارة جوية ودمر مبنى عسكريًا للحزب الإرهابي في جنوب لبنان برًّا
🔸هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم في جنوب لبنان وقضت على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية… pic.twitter.com/Uk1AZ0yBAY