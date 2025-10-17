Advertisement

لبنان

بالفيديو.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي استهدافه في الجنوب

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:58
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":  "الجيش الإسرائيلي قضى على أحد عناصر حزب الله في غارة جوية ودمر مبنى عسكريًا للحزب في جنوب لبنان برًّا". 

تابع: "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة خربة سلم في جنوب لبنان وقضت على أحد عناصر حزب الله والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان". 

أضاف: "خلال عملية ليلية دمرت قوات الجيش الإسرائيلي مبنى عسكريًا تابع لحزب الله في منطقة قرية يارون والذي شكل تهديدًا على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة". 


ختم: "سيواصل الجيش الإسرائلي العمل لإزالة كل تهديد على إسرائيل". 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24