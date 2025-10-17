Advertisement

لبنان

مرشّح يحاول كسب الأصوات بالمصابيح!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:15
Doc-P-1430801-638963369470801893.jpeg
Doc-P-1430801-638963369470801893.jpeg photos 0
أطلق أحد المرشّحين المحتملّين عن المقعد السنّي في عكّار في الانتخابات النيابية المقبلة مشروعًا لإنارة الطرقات باستخدام مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق، منها برقايل وبلدة فنيدق، مرورًا بعدد من بلدات جرد القطيع.
وأشار مسؤولون محليون إلى أن هذه المبادرة ليست عملاً خيريًا بالأساس، بل تعتبر وسيلة للإنفاق الانتخابي تهدف إلى التأثير على المواطنين وكسب أصواتهم قبل الانتخابات.
المصدر: "رصد" لبنان 24
"خاص لبنان24"

