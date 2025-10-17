Advertisement

لبنان

نقابة المستشفيات تدين الاعتداء على طاقم سير الضنية

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1430808-638963383270912271.jpg
Doc-P-1430808-638963383270912271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، استنكارها الشديد للاعتداء الهمجي الذي تعرّض له طاقم مستشفى سير الضنية الحكومي، وخصوصاً الدكتورة سارة جيدة والممرضة سندس درغام.
Advertisement

واعتبرت الهيئة في بيان أن "هذا الاعتداء غير المقبول يشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الكادر الطبي والتمريضي، ويهدد بتقويض الثقة بين المرضى والطاقم الطبي".

وأكدت الهيئة على "تضامنها الكامل مع الضحايا"، مطالبةً وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي ومعاقبته وفق القانون، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وضمان حماية الكادر الطبي والتمريضي من أي اعتداءات أو تهديدات مستقبلية".

وشدّدت الهيئة على "أهمية دور الكادر الطبي والتمريضي في خدمة المرضى والمجتمع، مؤكدة التزامها بدعمهم والدفاع عن حقوقهم، وعدم السماح بتهديد استقرار القطاع الصحي أو تقويض جهودهم في إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع".
مواضيع ذات صلة
إدارة مستشفى سير الضنية تستنكر الاعتداء على طاقمها الطبي
lebanon 24
18/10/2025 00:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" استنكرت الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية: ما حصل مرفوض
lebanon 24
18/10/2025 00:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي
lebanon 24
18/10/2025 00:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس نقابة المستشفيات التقى وزير الطاقة: لتخفيض تعرفة الكهرباء للمستشفيات
lebanon 24
18/10/2025 00:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى سير الضنية الحكومي

المستشفيات الحكومية

وزارة الصحة العامة

الأجهزة الأمنية

نقابة العاملين

وزارة الصحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-17
16:52 | 2025-10-17
16:45 | 2025-10-17
16:18 | 2025-10-17
16:14 | 2025-10-17
16:06 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24