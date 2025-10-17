نقابة المستشفيات تدين الاعتداء على طاقم سير الضنية

Advertisement

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في في ، استنكارها الشديد للاعتداء الهمجي الذي تعرّض له طاقم ، وخصوصاً الدكتورة سارة جيدة والممرضة سندس .واعتبرت الهيئة في بيان أن "هذا الاعتداء غير المقبول يشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الكادر الطبي والتمريضي، ويهدد بتقويض الثقة بين المرضى والطاقم الطبي".وأكدت الهيئة على "تضامنها الكامل مع الضحايا"، مطالبةً والأجهزة الأمنية والقضائية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي ومعاقبته وفق القانون، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وضمان حماية الكادر الطبي والتمريضي من أي اعتداءات أو تهديدات مستقبلية".وشدّدت الهيئة على "أهمية دور الكادر الطبي والتمريضي في خدمة المرضى والمجتمع، مؤكدة التزامها بدعمهم والدفاع عن حقوقهم، وعدم السماح بتهديد استقرار القطاع الصحي أو تقويض جهودهم في إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع".