لبنان
في مجلس الأمن.. هذا ما قيلَ عن لبنان
Lebanon 24
17-10-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت قناة "
الجزيرة
" عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ
مجلس الأمن
اعتمد، اليوم الجمعة، بياناً يدعم التزامات حكومة
لبنان
بممارسة سيادتها على أراضيها.
وذكر البيان أنَّ المجلس "حثّ
المجتمع الدولي
على دعم
الجيش اللبناني
لضمان انتشاره جنوب الليطاني".
وجدد المجلس، بحسب البيان، دعم اليونيفيل ويحث جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفرادها، كما دعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وأفاد المصدر بأن بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري المجلس 1701 و1559، كما يرحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع
سوريا
وبجهوده لمنع التهريب.
ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 آب 2006 إلى وقف القتال بين
حزب الله
وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (انسحاب
إسرائيل
من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن كبار القادة العسكريين من
الأمم المتحدة
وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة اجتمعوا الأربعاء في الناقورة
جنوب لبنان
، وحدد المسؤولون الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.
وأضافت القيادة أن من سمتهم الشركاء اللبنانيين يواصلون قيادة الجهود لضمان نزع سلاح حزب الله متعهدة بالاستمرار في الالتزام بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي.
(الجزيرة نت)
