في مجلس الأمن.. هذا ما قيلَ عن لبنان

نقلت قناة " " عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ اعتمد، اليوم الجمعة، بياناً يدعم التزامات حكومة بممارسة سيادتها على أراضيها.

وذكر البيان أنَّ المجلس "حثّ على دعم لضمان انتشاره جنوب الليطاني".





وجدد المجلس، بحسب البيان، دعم اليونيفيل ويحث جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفرادها، كما دعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية.





وأفاد المصدر بأن بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري المجلس 1701 و1559، كما يرحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع وبجهوده لمنع التهريب.





ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 آب 2006 إلى وقف القتال بين وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (انسحاب من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.



وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن كبار القادة العسكريين من وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة اجتمعوا الأربعاء في الناقورة ، وحدد المسؤولون الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.