Advertisement

لبنان

في مجلس الأمن.. هذا ما قيلَ عن لبنان

Lebanon 24
17-10-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1430828-638963418189281077.jpg
Doc-P-1430828-638963418189281077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ مجلس الأمن اعتمد، اليوم الجمعة، بياناً يدعم التزامات حكومة لبنان بممارسة سيادتها على أراضيها.
Advertisement
 
 
وذكر البيان أنَّ المجلس "حثّ المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني لضمان انتشاره جنوب الليطاني".


وجدد المجلس، بحسب البيان، دعم اليونيفيل ويحث جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفرادها، كما دعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية.


وأفاد المصدر بأن بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري المجلس 1701 و1559، كما يرحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع سوريا وبجهوده لمنع التهريب.
 

ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 آب 2006 إلى وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.
 

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن كبار القادة العسكريين من الأمم المتحدة وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة اجتمعوا الأربعاء في الناقورة جنوب لبنان، وحدد المسؤولون الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.


وأضافت القيادة أن من سمتهم الشركاء اللبنانيين يواصلون قيادة الجهود لضمان نزع سلاح حزب الله متعهدة بالاستمرار في الالتزام بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
lebanon 24
18/10/2025 02:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
lebanon 24
18/10/2025 02:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يدرس مشروع بيان صحفي يدعم التزامات لبنان بممارسة سيادته على أراضيه (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2025 02:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
lebanon 24
18/10/2025 02:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-10-17
16:55 | 2025-10-17
16:52 | 2025-10-17
16:18 | 2025-10-17
16:14 | 2025-10-17
16:06 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24