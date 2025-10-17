Advertisement

لبنان

توقّف عن الكلام

Lebanon 24
17-10-2025 | 17:22
توقّف الوسطاء عن الكلام على معالجات للوضع اللبناني، بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد- من أصل لبناني- إلى بيروت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
بيروت

بانت

