لبنان

العسكريون المتقاعدون يتحركون بطريقة مختلفة: الانتخابات هدفنا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-10-2025 | 03:15
تدور احاديث في الكواليس السياسية عن اتجاه لدى العديد من العسكريين المتقاعدين الذين يشكلون خط الدفاع الاول عن مطالبهم وباتوا اليوم "نجوم" الاعتصامات، للترشح للانتخابات النيابية التي من المزمع عقدها العام المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

