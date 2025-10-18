في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة

Advertisement

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، تمكّنت – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق الكامل مع ، من تنفيذ ثلاث ضبطيات نوعية فجر اليوم في سوق .وأسفرت العملية عن مصادرة كميات من المهرّبة، شملت نحو 2,450 كلغ من الليمون و1,200 كلغ من البندورة و1,160 كلغ من الأخضر، جرى إدخالها إلى السوق خلافًا للأنظمة المرعية الإجراء.وسيُصار إلى تسليم المضبوطات إلى المستشفى العسكريللاستفادة منها وفق الأصول، على أن تُستوفى الغرامات القانونية من المخالفين بقيمة تقارب 1,300,000,000 ، أي ما يعادل ضعفي القيمة الفعلية للبضائع المضبوطة.وتأتي هذه العملية في سياق خطة التنسيق المشترك بين وزارة الزراعة ومديرية العامة، الهادفة إلى التشدّد في ضبط الحدود والأسواق المحلية، ومنع إدخال المنتجات الزراعية المهرّبة التي تؤثر سلبًا على المزارع اللبناني وتُهدّد سلامة الغذاء والأمن الزراعي الوطني.