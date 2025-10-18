Advertisement

لبنان

جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية الجديدة في معراب

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1430938-638963804345129474.png
Doc-P-1430938-638963804345129474.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية يانوح - قضاء جبيل برئاسة روجيه البعيني ونائبه أندريه البعيني، في حضور منسّق "القوات" في منطقة جبيل سافيو بركات ورئيس مركز الحزب في البلدة جورج البعيني.
Advertisement

وتناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.

 إلى ذلك، استقبل جعجع مجلس بلدية حالات - قضاء جبيل برئاسة جاد باسيل ونائبه الياس ضو، يرافقه المختار زخيا ضو، في حضور بركات ورئيس مركز الحزب في البلدة شربل صليبا.

 وكانت مناسبة تداول فيها جعجع مع الوفد المستجدات والحاجات الإنمائية للبلدة.
مواضيع ذات صلة
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة
lebanon 24
18/10/2025 13:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يستكمل استقبال المجالس البلدية في معراب
lebanon 24
18/10/2025 13:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في كسروان
lebanon 24
18/10/2025 13:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في معراب.. اجتماع جعجع مع المجالس البلدية والاختيارية
lebanon 24
18/10/2025 13:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المجالس البلدية

مجلس بلدية

سمير جعجع

الاختيار

رئيس حزب

لبنان

باسيل

بركات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2025-10-18
06:03 | 2025-10-18
05:59 | 2025-10-18
05:46 | 2025-10-18
05:33 | 2025-10-18
05:30 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24