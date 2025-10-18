جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية الجديدة في معراب

Advertisement

يواصل "القوات اللبنانيّة" استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى يانوح - قضاء برئاسة روجيه البعيني ونائبه أندريه البعيني، في حضور منسّق "القوات" في منطقة جبيل سافيو ورئيس مركز الحزب في البلدة البعيني.وتناول مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.إلى ذلك، استقبل جعجع مجلس بلدية حالات - قضاء جبيل برئاسة جاد ونائبه الياس ضو، يرافقه المختار زخيا ضو، في حضور بركات ورئيس مركز الحزب في البلدة شربل .وكانت مناسبة تداول فيها جعجع مع الوفد المستجدات والحاجات الإنمائية للبلدة.