الصادق: ربما من الأفضل ان يذهب لبنان الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

Advertisement

راى النائب عبر " الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة"، ان الرئيس الأميركي يسعى الى تحقيق سلام في بشروطه، وبالتالي فان الأميركي هو من يملك القرار في المنطقة.وقال: " حسم الموضوع العسكري بالكامل وقطار السلام انطلق فاما نركبه واما نفوته".أضاف: "ربما من الأفضل ان يذهب لبنان الى مفاوضات مباشرة مع حتى لا نعطيها مكاسب كما حصل في مسألة الترسيم البحري، ولكن على ان يكون لهذه المفاوضات شروط وطبيعي ان يلجا جزء من الشعب الى التخوين في هذا الموضوع".وشدد على انه يجب البحث جدياً في موضوع التفاوض داخل لبنان وتحديداً في مجلس النواب، مشيراً الى ان "هناك مواضيع كثيرة عالقة بين الرؤساء الثلاثة ويجب ان يكون التواصل موجوداً بعيداً من التفكير بمسألة الترويكا".وسأل: "اذا كان التفاوض المباشر يعيد الأراضي والأسرى او على الأقل يعيدنا الى اتفاقية الهدنة فهل نختار ان نبقى كما نحن؟وأكد ان حزب لله ميليشيا امتد على مستوى العالم وتسلم مواضيع كثيرة في المنطقة وتم غض النظر عن الكثير من أفعاله، وبالتالي فان مهمة الجميع نزع سلاح وليس لبنان وحده.ولفت الصادق الى انه "يجب ان يكون لنا الحجة السياسية القوية وبعض نقاط القوة حتى نستطيع اكمال ما نفعله. نريد الطمأنينة لشعبنا".وتحدث عن مشكلة في قيادة "حزب الله"، مشيراً الى انه "حتى في موضوع لم يكن هناك وحدة في القرار، ومن الواضح ان هناك جهة اتخذت قراراً بعكس التوجه العام للحزب . هناك مشكلة في بيئة الحزب وأصبحت تعلو الأصوات والحزب لم يعد لديه إمكانية للرد".وأردف: "برأيي انه في جلسة الخميس سيقر مشروع ويرسل الى مجلس النواب وهيئة المكتب التي هي من لون واحد وهنا تكمن المشكلة وبالتالي لن يدرج على جدول الأعمال".وتابع: "نتأمل ان يكون هناك وعي عند النواب ونية عند ان يكون التوزيع في هيئة كما هو في مجلس النواب".وختم الصادق: "الهدف تأجيل الانتخابات، ويتم اعتماد ال6 لجرنا الى فكرة ان الانتخابات تتم فقط في لبنان".