لبنان

نتائج فحوص تنورين تُعلن بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:20
يعقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مؤتمرا صحافيا طارئا في الخامسة من بعد ظهر اليوم يعلن فيه نتائج الفحوص التي أجريت لعينات من مياه تنورين ويشرح للرأي العام المسار التقني والصحي الذي أحاط بالمسألة.
ناصر الدين

وزير الصحة

من بعد

